300萬名八達通領消費劵市民　今日起可領取尾期1000元

使用八達通領取電子消費券的市民，若在上月底前消費了4,000港元，今日(16日)起可獲發餘下1,000港元的消費券。相關市民可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店及超級市場、八達通服務站、以八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

政府在本周一指出，約有300萬名市民在8月時獲發首期消費券後，在11月底前消費了4,000港元，符合資格，將於今日獲發餘下1,000港元消費券。根據政府早前公布的數據估算，有約85萬人仍未達消費資格，政府指相關人士最遲要在明年2月尾前「達標」，否則將不會獲發最後的1,000港元。

今年年初政府公布斥資360億港元，在8月起向合資格市民及新來港人士每人發放5,000港元電子消費券，並透過儲值支付平台分期派發。其中以八達通收取消費券者，5,000港元將分為3期發放。至於其他在8月1日及10月1日透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第1期及第2期消費券的市民，其消費券的使用限期將於本月31日同時屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。