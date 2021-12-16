氣候暖化吸引熱帶蝴蝶北移香港　環團今年發現6新品種

氣候變化影響全球，市民在12月仍穿薄衣，連蝴蝶亦疑遷徙。有環保團體今日(16日)公布，在過去一年發現7種在本港從未錄得的蝴蝶品種，其中6種是熱帶品種，原居地為東南亞地區，例如印度、緬甸、泰國等，當中白襯安灰蝶、珍灰蝶、卡環蛺蝶3個品種更在香港錄得繁殖記錄，證明已在本港「落地生根」。環保團體指，本港過去10年溫度持續上升，雨量大增，估計是全球暖化下，原來高溫的等溫線逐步向北移，吸引原本在東南亞棲息的蝴蝶來港。現時暫未有資料顯示新的外來蝴蝶會對本地物種帶來影響，但環團指氣候改變，不排除令本港物種北移。

鳳園蝴蝶保育區自今年1月起，接獲多種新記錄蝴蝶品種報告，一共發現7種新蝴蝶品種，除了紅灰蝶為溫帶品種外，另外6種，包括斜紋綠鳳蝶、大二尾蛺蝶、白襯安灰蝶、珍灰蝶、卡環蛺蝶、青園粉蝶均為熱帶蝴蝶，一向在印度、緬甸、泰國、馬來西亞、中國華南等亞熱帶地區棲息，現時在大埔滘、草山、鹿頸、龍鼓灘等地區分別錄得有「蝶跡」，當中白襯安灰蝶、珍灰蝶、卡環蛺蝶3個品種更在香港錄得繁殖記錄。

另外，鳳園在5月亦發現兩種極為罕見的蝴蝶出沒，其中對上一次發現帥蛺蝶經已是10年前，現時在針山、草山亦可見到，另一貌似紅豆雪條的斯米玳灰蝶上一次出沒已是2017年，現在草山、利安等地方都有繁殖紀錄。

鳳園蝴蝶保育區顧問委員潘瑞輝指，過往每一年通常會發現1、2種新品種蝴蝶，是次發現7種實為驚奇。潘表示，本港品種多為溫帶，是次發現品種多為熱帶蝴蝶，屬南方蝴蝶，以往要在東南亞國家才可見到。他指外來品種蝴蝶覓食的植物與本港其他蝴蝶品種不同，故暫未見對本地品種有特別影響，但現仍不能太肯定，會持續跟進。

環保協進會總幹事邱榮光估計，熱帶蝴蝶來港，是因本港天氣因氣候溫化所致，他指本港在1991年至2020年間，平均每10年上升攝氏0.24度，香港酷熱日子上升，寒冷日子減少，令熱帶蝴蝶遷移。本港現時有245種蝴蝶品種，溫度上升不排除令本港原有品種遷移到北面較寒冷地區，引述指在近年難見枯葉蛺蝶、波紋黛眼蝶，但要與其他地區協作才能確認。