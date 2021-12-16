通關初期擬只開放陸路　海員工會轟大細超　促向前線派2萬元補助

有傳本港最快在平安夜(24日)與內地有限度通關，但僅限開放陸路。有工會代表今日(16日)到政府總部請願，要求政府盡快商討海路通關事宜，並向前線海員每人提供一次性的22,500港元的現金補助，為前兩輪推出的抗疫防疫基金補漏拾遺。

香港海員工會與工聯會權益委員會請願時表示，自去年年初起，因疫情封關，來往港澳的客運停航，港澳船公司多次裁員，即使沒有被裁的員工亦多次被迫放無薪假，甚至要求員工轉兼職，務求將成本降至最低，此等措施令前線船員的收入減少了3至4成，受影響前線員工約1,500人，不少人無奈轉行，港澳客運公司人才流失。

工會續指，就算未來港澳航線復航，亦難以回復至之前的狀況，亦影響本港航運業的競爭力，又批評政府在疫情期間曾在兩輪抗疫防疫基金支援船公司，但沒有支援前線員工；而其他行業如的士及小巴司機亦有相關補貼，工會對此感失望及不公。

工會期望政府盡快制訂及落實海路通關措施，而落實通關後，豁免前線海員的核酸檢測費用，並向他們提供一次性現金支援。工會隨後向政總職員遞交請願信。