韓商涉殺妻兒收押所自刎　囚友許金山：死者父拒探監致情緒不穩

一名南韓商人3年前涉嫌來港旅遊期間，於酒店殺死妻子及兒子，他被還押3個月後，於荔枝角收押所內疑用床單勒頸自殺。死因庭今日(16日)就事件繼續研訊，死者的囚友、被裁定用瑜伽球殺害妻女罪成的前中大醫學院副教授許金山作供，指死者離世前兩周因為父親失約探訪而感到情緒低落，其後他的頸部曾出現膿瘡、臉色暗沉，離世前一天更將自己的零食分給其他囚友，但許當時並無起疑，事後回想才明白因由。

韓籍男死者Kim Minho，終年43歲。許金山作供指，他與Kim在進入荔枝角收押所早期已相識，因他被要求將懲教院所的指示由中文翻譯成英文給Kim，有時也會成為其他囚友及Kim之間的溝通橋樑。許形容Kim為人開朗、有責任心，收押所內的新人要負責打掃，許很驚訝Kim作為一個富有的商人，居然樂意做清潔工作並且做得很好。Kim曾透露妻兒的死影響他的情緒，有時晚上會很傷感，惟有抽煙抒發，並指自己忘記案發當日做過甚麼。Kim曾透露自己有朱古力及咖啡店兩盤生意，但生意有很多問題，加上當時中韓關係較差，令他夾在中間成為受害者。

Kim曾向許提起父親，指其父是一個傳統的南韓男人，對他管教嚴厲，亦不太支持他的生意，對他的生涯規劃有很多意見。Kim曾誤以為父親會從南韓來香港探望他，一度對此有很大期望，因Kim認為父親的探訪代表原諒和支持。Kim在預定探訪當日，即他離世前兩周，特別打扮自己、好梳頭髮，並與囚友開玩笑指幸好探訪室有隔板分開兩人，否則肯定會被父親拳打。但Kim父最終並無出現，Kim看似非常失望，躲在角落流淚，有囚友嘗試上前安慰但被許勸阻。許續指，此事大大打擊Kim的自信，Kim説話時變得口吃，不想有人在旁，好像變了另一個人。

隨後數天，許留意到Kim的臉色比平日暗沉，近看似是微絲血管爆烈，Kim解釋自己睡眠質素欠佳，故出現黑眼圈。Kim的頸部左前方長了一顆膿瘡，有囚友認為可能被蟲咬，更替Kim打掃囚室。許的女友及孩子曾探望Kim及向他送贈物資，最後一次探訪前，許曾問Kim需要甚麼物資，Kim表示甚麼都不需要，還在離世前一日將自己的零食分派給其他囚友，但許當時並沒有想太多，以為Kim只是好心地。

案件編號：CCDI-269/2018