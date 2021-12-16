涉轉載許智峯白票帖文　廉署今起訴2人　下周二冬至提堂

廉政公署今日(16日)落案起訴2人，控告他們涉嫌在2021年立法會換屆選舉的選舉期間，於其個人社交媒體專頁轉載煽惑他人在該選舉中投白票的貼文。2人獲准保釋，於下周二(21日)冬至在觀塘裁判法院應訊。

廉署早前就有關煽惑他人在立法會選舉中投白票的貼文展開調查，及徵詢法律意見後，今日分案起訴其中2名早前被捕人士，有關調查現在仍然繼續。

被告陳健民，36歲，銷售員；及梁月嫦，65歲，辦公室助理；各被控一項罪名，即在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A(1)條。

控罪指陳健民及梁月嫦涉嫌分別於2021年10月30日至11月9日或12月16日期間，在立法會選舉中藉公開活動作出非法行為，即在2人的個人社交媒體專頁上，轉載許智峯個人社交媒體專頁一個貼文，而該貼文煽惑另一人以任何方式處置其選票，致使該選票在立法會選舉中被視為無效。

廉署11月底已獲裁判官簽發手令，通緝許智峯及丘文俊。2人涉嫌分別在其個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑他人在立法會選舉中投白票及不投票。