今增10宗輸入病例　港婦抵台灣後確診　梅窩銀濤軒居所納強檢

新冠疫情持續，衞生防護中心今日(16日)公布，新增10宗確診個案，均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及6男4女，年齡介乎24至76歲，分別從荷蘭、日本、尼泊爾、白俄羅斯、立陶宛、印尼、德國等來港，有患者曾到訪多個地區，包括肯尼亞、阿

拉伯聯合酋長國、印度、烏克蘭及烏干達。至今本港個案累計12,507宗，另錄得少於10宗初步確診。

中心表示，日本貨船Glory Sky再添一船員中招，該貨船本月1日從日本抵港，該貨船早前有7名船員確診，至今累計8人染疫，貨船上的其餘船員須繼續逗留船上進行檢疫。

衞生防護中心亦正調查一宗台灣確診個案，涉及一名51歲女病人，居於梅窩銀礦灣路9號銀濤軒。她於11月30日在香港進行檢測無確診。她本月2日由香港經航班CX494前往台灣，抵達當日進行的檢測結果亦無確診，她於本月12日進行檢測的結果確診，CT值約20，顯示病毒量高。

根據病人提供的資料，她本月11日起出現病徵。她於8月11日及9月1日於香港接種兩劑西內地及德國合研的復必泰疫苗。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

此外，由於尼泊爾航空營運於本月14日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有4名乘客經抵港檢測確診，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止尼泊爾航空營運的客機在今日至本月29日期間從加德滿都着陸香港。