洗碗女工告2同事性騷擾　押後半年再訊

獨力養育2子的寡婦今年初入稟，稱3年前做洗碗工人時，受餐廳2名廚師言語性騷擾，包括指她沒有丈夫及久沒性事，又說「不如妳畀我×」。她由平等機會委員會入稟區院，控告2廚師違反《性別歧視條例》，索償約48萬港元，及要求他們書面道歉。案件今（16日）在區院首次提訊。2名廚師沒有律師代表，均指擬與申索方商議和解。他們又稱指控不實，自言「根本無咁嘅事」，但因廚房沒有閉路電視，「得我哋幾個」，因此沒有其他證人。法官最終決定將案押後至明年6月1日作案件管理會議。

本案申索人姓陳，2名答辯人是易家華及易志龍。原亦被列作答辯人、由許家富經營的新APM小廚，則已與申索人和解。入稟狀指稱，申索人喪夫多年，需獨力撫養2名兒子。她於2018年4月至2019年4月期間在新APM小廚任職洗碗工人，2名答辯人是該餐廳的廚師。

申索人指，她在工作期間，受到2名答辯人言語性騷擾，他們對申索人說：「男人就係要×人×，唔通畀你個仔×咩，梗係畀我×啦。」又調戲她說：「不如妳畀我×，或者妳勾引我阿叔，佢會對妳好，妳乜都有得食」，更在她面前討論性事及召妓等話題，令她精神受困，一度需要入院接受治療。

案件編號：DCEO 2/2021