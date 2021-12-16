女子偷貓被捕後求事主銷案　被判囚1個月2周

無業女子今年初在深水埗偷去一隻「舖頭貓」，被捕後獲警方擔保。之後她旋即找貓主道歉，並要求貓主銷案，因而再度被捕。她早前經審訊後，被裁定盜竊和妨礙司法公正罪成，今天（16日）在西九龍法院被判監1個月2星期。

49歲被告李月霞，被控於2021年1月16日，在深水埗汝州街140A號地下外，偷竊屬於Khanam Meher Nizer的一隻淺啡色日本短尾貓。她另被指於同月18日，在同一地方游說同一事主不再追究上述偷竊案。

裁判官香淑嫻判刑指，被盜貓隻在案發一天後便被尋回，得以物歸原主，功勞在於警方鍥而不捨地追查。反觀被告開初不願透露貓隻下落，後來又誤導警員去錯誤的地方搜查，隔了一晚才肯和盤托出。雖然法庭不能確定貓隻的實際價值，但其主人養了牠一段時間，其感情價值肯定不低。

至於妨礙司法公正的部分，裁判官考慮這只是發生在一天之內的事，被告當日兩度要求貓主不再追究，當中不涉及恐嚇及利誘的成分，而貓主不為所動。裁判官以監禁1個月為盜竊罪的量刑起點，妨礙司法公正罪則以監禁6星期為量刑起點。考慮量刑整體性，裁判官最終將2罪總刑期定於1個月2星期。

案件編號：WKCC 257/2021