涉唱高散貨獲利1.76億元　警聯證監會拘「幟哥」等9人

市傳，人稱「幟哥」、連鎖中式酒家龍皇集團始創人黃永幟涉嫌因「微信女」(或稱唱高散貨)投資事件被捕。黃永幟已於今年7月辭去公司執行董事、行政總裁、提名委員會主席及薪酬委員會成員的職位，並於6月初起沽售龍皇股份，現無持有該股任何股份。龍皇股份亦自今年11月11日起停牌。

警方及證監會聯合新加坡金融管理局及新加坡警方執行一個代號「獵狼」的跨境聯合行動，昨日(15日)進行拘捕及搜查行動。財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，行動期間，香港警方及證監會總共動員超過170人，一共搜查47個處所，拘捕9名人士，凍結超過4,800萬港元及檢取超過170萬港元現金。而新加坡方面亦拘捕1名人士，凍結約2,500萬港元。

警方指，不法集團主要由今年初開始以「唱高散貨」手法，利用社交平台吹捧股票具有升值潛力。財富情報及調查科警司鄒祥有表示，這類唱高散貨有3個階段，包括首階段的低位買貨，營造升勢；其後唱高股價；最後由騙徒散貨。警方指，犯罪集團操控他人於本港及新加坡申請證券戶口，從低位買入有關股票，將股價逐步推高，部分涉案股票大股東，亦有參與其中。

其後，騙徒利用社交媒體群組，如Telegram， Facebook或Wechat 等，開設「投資教室」並假扮股壇有名人士，向投資者訛稱提供「内幕消息」，誘使投資者買入涉案股票。當股票被推至高位後，集團成員及涉案公司管理層大手散貨，從而獲取利潤；而投資者蒙受巨大損失。騙徒獲利後，就利用傀儡戶口，將利潤不斷轉移，例如轉移到空殼公司的銀行賬戶，再短時間內轉到香港以外的銀行戶口，以逃避追查。

財富調查組高級督察梁家揚則指，是次案件涉3間上市公司，而有關股票向來屬於低成交股票，但案件期間因有大量傀儡投資者作出大量買賣，導致股價推高。當股價上升到高位，犯罪集團就聯同3間上市公司的高級管理階層大手沽貨，在高位獲利。

警方指，9名被捕人士分別居住於跑馬地、灣仔及薄扶林的住宅，而辦公室則位於觀塘及屯門。他們被警方以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢)」其職業包括上市公司公司的高層、財經分析員及冷氣技工等。9人之中，1人為集團骨幹成員 ，6人為3間上市公司的高級管理階層及2名傀儡公司的戶口持有人。警方指，被捕人士現時仍被扣留調查，不排除會有更多人被捕。

至於新加坡方面，當地執法部門亦拘捕1名新加坡女子，她涉以傀儡投資者身份，在本港作出大量不尋常買賣，涉及欺詐罪行被捕，並凍結其2,500萬港元資金。