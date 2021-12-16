內地5部門聯合印發通知　要求嚴打粵港澳海上走私

為嚴厲打擊粵港澳海上跨境走私活動，最高人民法院、最高人民檢察院、海關總署、公安部及中國海警局周二(14日)聯合印發《關於打擊粵港澳海上跨境走私犯罪適用法律若干問題的指導意見》（下稱《意見》）的通知，要求各地部門認真貫徹執行，如遇重大問題，要及時向上述5部門請示報告。

內地傳媒周四(16日)報道，《意見》指出，近一段時期以來，粵港澳海上跨境走私凍品等犯罪頻發，嚴重破壞海關監管秩序及正常貿易秩序，且存在疫情傳播風險，嚴重危害公共衞生安全和食品安全。《意見》更提到，走私分子為逃避追緝，採取暴力抗拒執法，駕駛改裝船舶高速行駛衝撞等方式，嚴重威脅海上正常航行安全。

《意見》要求，非設關地走私進口未取得國家檢驗檢疫准入證書的凍品，應認定為國家禁止進口的貨物，構成犯罪的，按走私國家禁止進出口的貨物罪定罪處罰。

《意見》又指，走私分子在犯罪或逃避追緝過程中，實施碰撞、擠別、拋撒障礙物、超高速行駛、強光照射駕駛人員等危險行為，危害公共安全的，以走私罪和以危險方法危害公共安全罪數罪並罰；如以暴力、威脅方法抗拒執法，以走私罪和襲警罪或妨害公務罪數罪並罰；武裝掩護走私的，更要從重處罰。