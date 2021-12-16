逾1.8萬食肆每句鐘換氣量達標　13間持續違規收食環傳票

新冠肺炎疫情不止，食肆是爆疫的高危地點之一，早前更出現K11 MUSEA「名潮食館」群組牽連甚廣，食衞局今年3月根據《預防及控制疾病規例》(第599F章)，要求提供堂食食肆提升換氣量或安裝空氣淨化設備，減低傳播新冠病毒的風險。工作小組已提交總結報告。結果顯示，截至11月30日，本港超過18,200間食肆已達到每小時最少6次的換氣量或已安裝空氣淨化設備，有13間因持續違規，收到食環署的傳票，正等候法庭聆訊。

港府於2020年10月設立自願申報制度，如堂食食肆座位間的換氣量達每小時6次或以上，即每人每小時獲供應27立方米新鮮空氣。報告顯示，截至今年11月30日，食環署境衞生署合共接獲18,641宗食肆登記換氣量或已安裝空氣淨化設備的申請，其中18,266宗獲確認符合規定，81宗仍在審查，而其餘294間食肆則已暫停營運。另一方面，部分處所未能就明顯和持續的違規行為提供合理解釋，食環因此發出13張傳票，全部個案正等候法庭聆訊。

18,266間獲確認符合規定的餐飲處所中，有2,068間的換氣量獲確認達每小時6次以上，16,070個的空氣淨化設備獲確認符合要求，而同時符合換氣量及空氣淨化設備規定的餐飲處所有128間。

報告又指，有關規定實施後，就算有確診者到訪食肆，香港也無錄得食肆個案群組，可見有關規定或許發揮作用，防止食肆再度爆發疫情。工作小組希望透過總結報告整合所得經驗，與各界分享集思廣益的成果，以期日後科研工作有進一步發現時能協助籌劃未來路向。

工作小組於2021年3月公布符合指定規格空氣淨化設備的清單，4月發出《堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引》，提供具體的技術細節，並進行公眾教育及宣傳工作，協助餐飲業界落實有關規定，而有關規定於今年5月1日起實施。