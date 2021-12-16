789人涉洗黑錢被捕按年升逾1.5倍　警方籲勿外借銀行戶口

警方今年調查發現涉及洗黑錢而被捕的人數，有上升趨勢。今年首1至11個月就有789人因此被捕，較去年同期的306人上升逾1.5倍。財富情報及調查科高紙警司鄭麗琪今日(16日)表示，被捕人士的身份包括有家庭主婦、外傭、學生以及長者等；而犯罪集團就利用金錢利誘不同階層人士，賣出自己的銀行戶口，而該戶口則被用作犯案洗黑錢。

警方表示，上月中首次舉行「反洗黑錢月」活動，聯同香港金融管理局及銀行業界作一連串宣傳活動，提醒勿將自己的銀行戶口出售。此外，警方為配合活動，由上月21日至本月16日展開代號為「雋語」的大型反洗黑錢拘捕行動，截至本月15日，警方一共拘捕172人涉嫌干犯洗黑錢罪行，當中包括128男44女，年齡介乎17至76歲。被捕人士當中有163人屬本地居民，而9人屬非本地居民。

拘捕行動中涉及超過74宗和洗黑錢案件，而有關黑錢則屬於犯罪得益，例如電話騙案，網上情緣騙案及詐騙等。警方又指，以上犯罪團夥總共利用超過570個銀行、證券及儲值支付戶口。