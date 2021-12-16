團體質疑港府減碳工作成效　促大幅度提高2030年目標

港府兩個月前發表《香港氣候行動藍圖2050》，目標於2050年前實現碳中和。惟有民間組織今(16日)發表年度監察報告，質疑當局實現目標的可能性低，建議政府2025年起每5年制訂一個減排目標，而2030年目標亦應上調，在2005年的基礎上減少60%溫室氣體排放。

低碳想創坊今發表第三份巴黎氣候監察香港氣候行動年度報告，指出政府新氣候藍圖提出的2035年中期減碳目標，但未有回應聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的警告，提高2030年的減碳水平。新目標也未能做到2030年碳排放量比2010年減少45%的建議。就去年碳強度仍未達到2015年設定水平，團體懷疑政府未來是否會交代實現目標進展的情況。

報告建議，港府須更進取，為所有主要溫室氣體排放源，即發電、建築、運輸和廢物管理設定明確的減排時間表和目標；化石燃料汽車應全面淘汰，而並非僅停止登記，促港府提出明確的時間表和轉型計劃。此外，港府應每年審查藍圖，並向公眾披露評估報告。

低碳想創坊聯合始創人兼行政總裁莊陳有指，如果香港未能立即採取行動，氣候行動藍圖不是在拖延行動，便是一種漂綠行為。行動愈晚，須要減碳的幅度愈大，社會要承受的陣痛也愈大。