警破和勝和高利貸及非法收債集團拘31人 逼債仔拍裸照簽大額借據

九龍城警區聯同西九龍總區刑事部、機動部隊、衝鋒隊及交通部，於上月策劃及執行以情報主導的代號「捲浪」打擊非法收債行動，至今共拘捕27男4女(20至61歲)，分別涉及今年4月至12月的14宗與非法收債相關的案件，包括「無牌放債」、「以過高利率放債」、「違反放債人牌照條件」、「自稱三合會社團成員」、「非法禁錮」、「勒索」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「洗黑錢」及「違反個人資料(私隱條例)」等，相信行動已經瓦解數個近期活躍的非法收債集團。警方將會從多方面打擊相關罪行，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

九龍城警區助理指揮官(刑事)署理警司甄瀚揚表示，被捕人士包括財務公司負責人及職員、非法收數行動組成員、接收還款的戶口持有人。行動中，警方一共檢獲12部手機、1部電腦、借貸文件、被捕人犯案時身穿的衣物、收數工具及字條等。所有案件牽涉至少15名受害人，有關債務總額約為300萬港元，最大宗為欠債160萬港元，清洗的犯罪得益更超過500萬港元。

該警區反三合會行動組督察林式賢指，一個由數名黑幫背景人士組成的犯罪集團，負責操控一批傀儡戶口、財務公司及地區頭目，成員會接觸身邊負債朋友，或以傳銷電話接觸有意借錢人士，其後將他們轉介予財務公司，或直接向地區頭目借錢。過程中，犯罪集團成員會以非法禁錮或威逼手段，包括拍攝裸照、恐嚇傷害事主本人或親友等，要挾事主簽署更大銀碼的借據。

另一方面，犯罪集團透過社交平台，以500至2,000港元作酬勞，招募年輕人進行非法收數，當中包括向事主住宅淋潑油漆、張貼大字報、電話滋擾等。事主還款時會被指示過數至傀儡戶口中，若事主無能力還款，則會被招攬進行非法收數，繼而從事其他不法活動，或交出個人銀行戶口作收債用途。

行動中，探員經深入調查及情報分析後，成功鎖定一間持牌財務公司，並拘捕4名負責人及職員，亦在全港不同地方，另外拘捕5名犯罪集團骨幹成員及行動組成員。據悉部分被捕人士有黑幫和勝和背景。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於2022年1月上旬向警方報到。

此外，為加強及鞏固行動成效，九龍城警區情報組及警民關係組，於本周起在區內180棟大廈及五金舖進行宣傳教育，包括派發針對非法收債罪行的海報、提醒保安員及五金舖職員留意可疑人士等。九龍城分區及紅磡分區特遣隊，亦於較早前喬裝進入不同大廈，以測試保安員對陌生人的警覺性，情況非常理想。