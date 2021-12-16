稱僅去打人不知同黨打劫　3男被控搶劫千萬元脫罪

尖沙咀3年前發生街頭扑頭劫案，多名南亞裔及本地男子，趁找換店客人剛兌換千萬港幣現金、準備搬上車運走之際，用玻璃樽扑頭施襲並將現款搶走，失款至今未被起回。警方其後拘捕多人，其中2名巴基斯坦裔男子及1名本地青年，只承認有份打人，但不知事件涉及搶劫。他們上月底起就搶劫罪於高院原訟庭受審，至今天（16日）由6女1男組成的陪審團經過逾6小時退庭商議後，裁定3人搶劫罪均罪名不成立，但交替控罪普通襲擊成立。法官最終判處3人普通襲擊罪的最高刑罰，即監禁1年。由於3人已還押超過3年，故在辦妥相關手續後可即時釋放。

法官金貝理判刑後向3人表示，衷心希望他們可以吸取是次教訓，不要以自己曾進入犯人檻而感驕傲。法官又稱法庭需要確保香港作為一個安全的城市，包括他們3人的安全，故勸他們不要把自己置於危險當中。

3名被告依次是20歲的文雅法、17歲的NABEEL及年約20歲的郭政樂。其中首2名被告為持香港身份證的巴基斯坦裔人士。控罪指他們於2018年8月8日，在中間道遠東大廈外搶劫謝立峰及陳進波，劫去1000萬港元現金。除他們3人外，另有6名同案被告早前已承認搶劫，法庭稍後將排期聽取他們求情及判刑。

控方案情指，控罪提到的2名事主是貿易公司職員。案發當晚7時許，他們到中間道遠東大廈附近一找換店兌換1000萬港元，並以2個行李篋載住，準備乘私家車載離現場。當他們搬錢上車時，有人突然從後用玻璃樽襲擊私家車司機頭部，賊人其後奪走2個行李篋，乘接應私家車逃去，遇襲司機則由救護車送院治理。 警方翻查相關閉路電視片段後，先後拘捕包括本案被告在內的多名人士。控方指本案3名被告均承認事發時在現場及曾襲擊他人，但不知道會發生搶劫案，但控方則認為他們對劫案知情，且扮演重要角色。不過從裁決可見，大部分陪審員並不接受控方的說法。

案件編號：HCCC 138/2020