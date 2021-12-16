世貿部分樓層火警鐘無響　管理公司指設施房警報系統電線遭燒毀

銅鑼灣世貿中心昨日(15日)發生三級火警，導致1269人需要疏散，13人不適送院，其中1名女子危殆。負責管理世貿中心的啟勝管理服務有限公司今日(16日)認為有需要就事件向公眾作出澄清和回應，該公司對於受世貿火警影響的過千名業戶、顧客表示十分抱歉，並會重新檢視所有商業物業的防火系統及其他應急措施，並全力配合消防等相關部門，將閉路電視片段等資料轉交當局，徹查起火原因。

該公司董事總經理陳錦輝指，經翻查閉路電視發現，昨日中午12時27分，大廈1樓設施房附近出現濃煙，1分鐘後已啟動火警警鐘，及後致電999報案熱線，而消防處在中午12:40已派員到場接管及處理。

對於坊間有指昨日火警期間，世貿中心火警鐘沒有響，且逃生人士無法聯絡管理處。陳表示，由於世貿中心1至5樓正進行翻新工程，故已通知消防處把3套消防系統暫停，並在相關樓層增設滅火設備，至於沒有裝修的6至38樓則運作正常，在火警中亦有發揮作用。

惟由於位處大廈1樓的設施房起火，燒毀置於房中部分樓層的火警警報系統及固網電話電線，故火警發生後，影響了6樓至13樓的警鐘系統。而服務處在知悉火警的2分鐘後，隨即使用手機通知全部50多個業戶，並親身到訪協助安排疏散，同時派員在地面協調消防及警方進行救人、收集及匯報商戶情況等。

至於走火通道及灑水系統方面，因大多數樓層只受濃煙影響，沒有明火或高溫，故相關樓層的灑水裝備沒有啟動，再加上經過消防處及他們公司事後巡查證實，確認所有走火通道是運作正常。