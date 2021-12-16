機組人員疑染Omicron　患者曾進入社區　祥興大廈寓所今晚圍封

新冠肺炎疫情未止，疑有Omicron變種病毒患者殺入社區。衞生防護中心(16日)公布，本港有1宗初步確診輸入個案，涉及1名36歲男病人，為本地貨機機組人員，居於油麻地碧街44至48號祥興大廈。他於本月9日在香港進行的檢測結果無確診，並於本月11日離開香港前往美國，13日由美國經航班CX2071返抵香港。病人抵港時在機場檢測結果無確診。他昨日(15日)進入社區，曾在社區購買食物及前往流動採樣站抽取樣本進行檢測。其居所祥興大廈今晚7時起封區強檢。

病人昨日抽取的樣本確診，同日出現病徵，CT值約25至29，顯示病毒量高，並確認帶有N501Y變種病毒株。他曾於3月22日及4月15日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

根據世界衞生組織的資料，Omicron變種病毒株具有多種刺突蛋白基因變異，衞生署公共衞生化驗服務處化驗結果顯示，病人樣本刺突蛋白基因涉及T478K變種，根據Omicron變種病毒株的檢測特性，N501Y及T478K同屬於其中2個測試Omicron變種病毒株的標靶，因此中心現時懷疑病人帶有Omicron變種異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變種病毒株。

由於病人帶有變種病毒株，其傳染性和感染風險更高，其居所今晚會進行封區強檢。同時，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。