南韓英國瑞典及波蘭爆高致病性H5N1　港停進口禽類產品

南韓、英國、瑞典及波蘭有地區爆發高致病性H5N1禽流感。

因應南韓農林畜產食品部、英國駐香港總領事館、瑞典農業局，以及世界動物衞生組織分別通報，指南韓、英國、瑞典和波蘭部分地區爆發高致病性H5N1禽流感。為保障本港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(16日)宣布，即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

食安中心已就事件聯絡南韓、英國、瑞典和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從南韓進口約10公噸冷藏禽肉及約28萬隻禽蛋；從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋；從瑞典進口約680公噸冷藏禽肉，以及從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋。

爆發高致病性H5N1禽流感的地區如下：

●南韓

-全羅南道務安郡、忠清南道牙山市

●英國

-英格蘭赫里福德郡北赫里福德郡、薩福克郡巴伯區、北約克郡里奇蒙希爾區及東約克郡

-威爾斯布雷肯和拉德諾郡和布萊耐格溫特市

-北愛爾蘭蒂龍郡Aughnacloy Townland、安特里姆郡Broughshane Townland

-蘇格蘭鄧弗里斯和加洛韋

●瑞典

-斯科納省Skurup市、Trelleborg市、Ystad市、Svedala市

●波蘭

-羅茲省Piotrkowski區