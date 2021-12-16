移民潮致學生流失　聖保祿學校赤字達百萬　校方考慮明年加學費

本港移民潮影響學界，位於銅鑼灣的直資名校聖保祿學校，因不少學生在畢業前離校，引致學生流失，加上政府對直資學校資助減少，因而增加財政壓力，相隔至少10年計劃加學費。有校長認為，移民潮持續會影響直資學校的財政狀況。

根據教育局資料，聖保祿學校中一至中四的學費為25,000港元，中五及中六學費為27,500港元，上一次調整學費分別是2008年及2011年。據悉，該校本周向家長發信通告，指預計本學年會出現過百萬港元的赤字，預料虧損可能持續，校方提出3個方案。

方案一為下學年起全部學生加學費10%，未來5個學年不加學費；或全校學生每年加至少6%學費。另一方案為不加學費，但當中提到，這或「會降低學校在維持優質教育的競爭力。」

校方回覆東網時承認，隨近日大量香港家庭移居海外，該校學生選擇在畢業前離校的人數確實上升不少，加上政府對直資學校的資助額下降等，導致本學年預算中出現超過150萬港元的赤字，推算虧損會在未來持續。

該校又指，「在別無他法下，本校只能考慮於明年9月增加學費」。該校續指，會考慮一籃子因素和各個可行方案，以及主要持份者的反饋等，作出最務實和可行的決定，讓學校能繼續為學生提供最具競爭力和優質的教育。

根據教局數字，截至今年8月31日，有25間直資學校獲准在本學年加學費，平均加幅3.16%。大部分直資學營運開支靠政府津貼，若學校認為資助不足，可由家長補貼。

直資學校議會主席陳狄安解釋指，每校所獲的津貼額，按教育局每年9月及3月到校點算學生人數而定，若「數人頭」後有人退學，學校不用退回相關資助。不過，陳續指特別以中學為例，未必能完全取錄到同等數目的插班生，以填補退學生的人數，因此就算校方之後再取錄插班生，因此下次「數人頭」時，當局亦會因應學生數目而調整資助額。