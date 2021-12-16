政Whats噏：唔搞水務轉做鐵路　黃仲良過冷河任九鐵高級經理

水務署前署長黃仲良喺2017年底上任，接替因鉛水風波受盡千夫所指嘅林天星，直至上年底退休。之不過，工程師出身嘅佢退休1年時間「過冷河」後，今個月初就喺九廣鐵路公司任高級經理。至於與黃同期晉升嘅建築署前署長余家慧榮休近一年後，亦喺今個月起任職香港中文大學榮譽建築師。

2015年嘅鉛水風波轟動社會，及後仍不時有大廈傳出發現鉛水情況。不過黃依家就唔再處理水務相關嘅工作，轉為處理鐵路事務。根據首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊顯示，黃仲良喺上年11月初正式停止政府職務後，本月起獲九廣鐵路公司聘用出任行政暨公司秘書部門嘅高級經理（Senior Manager - Administration cum Company Secretary）。

黃喺新工作上所負責嘅範疇同過去好唔同，包括要準備信函及年度報告等文件，就財務及庫務事宜提供意見，就鐵路合併交易所致嘅持續要求對公司進行監督及建議，及與港鐵協議服務特許權，及處理媒體與公眾查詢等。就此離職公務員就業申請諮詢委員會(諮詢委員會)亦提出批准申請嘅條件，包括黃喺工作過程中唔可以使用或披露喺政府任職期間，所取得嘅任何機密或敏感資料。

至於與黃同期晉升為建築署署長嘅余家慧，亦喺上年12月中退休。佢今個月起會喺中大任榮譽建築師，為校園發展建設項目，提供獨立專業及建築方面建議。諮詢委員會同樣要求佢喺工作中唔可以使用或披露，喺政府任職期間所取得嘅任何機密或敏感資料。