國泰貨機驚爆降落架故障　折返香港滯留跑道　6航班受阻轉飛他地

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空爆出罕見意外，消息稱，國泰1架原定飛往印度德里的貨機，今日(16日)因飛機降落架出現故障而須折返香港機場，期間更因未能駛離跑道，滯留近兩小時，導致6架原定於本港降落的飛機，須轉飛深圳、澳門及台北。國泰航空回覆承認有關事故，又指目前已經將飛機移離跑道，並就事件曾延阻機場運作而致歉。

據悉，涉事的國泰貨機編號為「CX043」，原定飛往德里，因該機降落架出現故障，同日下午降落機場南跑道，但未能駛離近2小時。

網上今午3時許，傳出一架國泰編號CX043的貨機因出現故障，今早於香港國際機場起飛後，需要半途折返回機場，其後更在跑道上滯留多時，導致跑道大擠塞之餘，更影響其他來港飛機的降落安排，造成混亂不便。據悉該航班因為降落架出現故障，於是需要折返回港。

國泰航空回覆指，今日由香港前往印度德里的CX043貨機航班，因波音744F貨機出現技術故障，按照既定安全程序，於下午折返香港國際機場。貨機安全降落，但一度影響跑道運作。