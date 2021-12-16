疑染Omicron國泰機師播毒足迹　國泰城等12地點納強檢

本港今日(16日)出現1宗新冠肺炎初步確診的輸入個案，患者為1名36歲國泰男機師，疑帶有Omicron變種病毒，且曾進入社區！港府今晚(16日)就《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求曾身處該12個指明地方的人士，須於本周六(18日)或之前接受病毒檢測。

染疫國泰機師足迹如下：

1.旺角豉油街50號富達大廈1樓A號舖及2樓6號單位連平台大家樂

2.油麻地彌敦道498至500號地舖紅茶

3.旺角弼街64號地下C號舖奇趣燒鵝大王

4.尖沙咀廣東道3至27號海港城港威商場3樓3001號舖cookedDeli by city’super

5.沙田銀城街1至2號置富第一城1樓110號舖美好

6.尖沙咀廣東道3至27號海港城港威商場3樓city’super

7.大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城

8.沙田大涌橋路52號富豪花園翡翠閣

9.旺角洗衣街59號流動採樣站(麥花臣遊樂場)

10.由耀安開出往尖沙咀東(麼地道)81C號線巴士

11.由東涌(逸東)開出往機場(循環線)S64號線的龍運巴士

12.油麻地東方街9號地下生記粥麵