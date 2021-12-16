向代理封利是求免付佣　賣樓業主認行賄候懲

廉政公署早前落案起訴一名業主，控告他在放售其單位時，向一名地產代理提供1萬港元「利是」，以換取毋須向對方所屬的地產公司支付相關代理佣金。被告今日（16日）在西九龍裁判法院承認控罪。

本案55歲被告梁浩光為退休人士。他承認1項向代理人提供利益罪名。署理總裁判官羅德泉將案件押後至明年1月6日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告，期間被告獲准保釋。

案情透露，被告於2020年11月委託永誠置業代理有限公司（永誠置業）出售其位於荃灣的單位。在一名永誠置業一名地產代理協助下，被告以708萬港元出售該單位，並同意完成物業交易後向永誠置業支付代理佣金，金額為成交價的1%，即7.08萬港元。該交易於2021年2月8日完成，永誠置業其後多次催促被告支付佣金。被告遂於2021年2月9日晚上稱，會私下向地產代理提供1萬港元「利是」，以求對方停止催促他付佣金，遭該地產代理即時拒絕。

廉署提醒物業買賣雙方，不可向地產代理提供任何非法利益，藉以誘使或酬謝對方作出與其職務有關的不當行為，否則授受雙方均有可能觸犯法例。商業機構如遇到任何懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。

案件編號：WKCC 3924/2021