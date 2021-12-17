Dr.東：電腦輔助人手植牙　增安全減不適

不少有意植牙的人都會擔心術後不適、或手術風險而卻步。傳統手術是以較「原始」的方法，全憑醫生經驗徒手為病人植牙，惟較難準確知道牙齒的確實位置。雖然牙醫會於術前用電腦量度植牙位置，但手術時需要割開牙肉，露出牙骨，實際操作上仍可能有偏差。新技術植牙，如電腦引導植牙及電腦實時導航植牙，能作輔助工具幫助醫生，不但加快手術時間，同時能提升植牙準確度及安全性，減低對病人造成的不適。

植牙新技術適合所有需植牙的病人，口腔頜面外科專科醫生周立強表示，通常是由醫生選擇以哪個方案進行手術，兩者均能助牙醫輕易和安全地為病人植牙，只是醫生需在術前規劃方面花更多時間。

電腦引導植牙的術前規劃包括，醫生根據電腦掃描的病人口腔模擬影像，用電腦軟件為病人度身訂造以3D打印技術製成的定位器，稱為「手術導板」，放置在病人的上顎或下顎。手術導板中需植牙的位置會有個模擬植牙深度和闊度，以及方向的洞口，讓醫生進行手術時輕易按着導板的洞口，將植體無偏差地鑽入病人牙槽骨。惟對比傳統植牙，此方案的病人需額外支付「手術導板」的費用。

至於電腦實時導航植牙，則是針對口腔較窄的人，植牙手術中難以放下定位器時，便可用此治療方法。在術前規劃上，醫生同樣使用電腦軟件計劃病人的植體位置。手術時醫生會使用一連串連接了感應器的植牙工具，及放置有配備鏡頭的導航儀器在病人頭頂上。

電腦屏幕以鮮艷顏色顯示醫生已計劃植牙的位置，另會實時顯示醫生使用工具的動態影像，令醫生掌握植牙中的深度、角度，當到達計劃的位置後，電腦會響起來提示醫生，以防鑽穿牙槽骨或植體的範圍出現偏差。周稱電腦實時導航植牙的準繩度為約0.04毫米，可見電腦導航的精準定位能確保植牙的準確性。

周重申，不論以電腦引導植牙，還是電腦實時導航植牙，除了準確度提升外，亦大大加快手術時間。如只是植單一隻牙，更可進行微創植牙。因這些新技術造成的手術傷口較小，能有效減少病人出血的時間，病人術後腫痛的情況亦下降，加快其復原速度。