長者及牙周病患者牙槽骨萎縮　宜採顴骨植牙

別以為牙齒脫落後不用理會！若牙齒已脫落一段時間，牙槽骨會開始萎縮，也較難以傳統方法植牙。顴骨植牙就是針對牙槽骨不足而導致未能接受傳統植牙的患者，把金屬植體經鼻竇放置在病人的上顎至不會收縮的兩頰顴骨位置，以此穩固及承托上顎植牙。

口腔頜面外科專科醫生周立強表示，牙槽骨萎縮，即牙槽骨較窄及短的人士，例如年長後牙齒自然脫落者，及因長期吸煙、喝酒及有糖尿病而患上嚴重牙周病的患者，均建議植牙時採用顴骨植牙。

比起傳統植牙方法，顴骨植牙須額外使用42至50毫米的金屬植體支撐上顎，因此治療費較高，但省卻了植牙前為不足夠的牙槽骨「重建、補骨」，等待約半年至9個月後才進行傳統植牙的治療時間。

進行顴骨植牙手術前，醫生會為病人照X光，檢查牙齒狀況，及顴骨的容量能否容納金屬植體。此外，因顴骨植牙須在全身麻醉或靜脈麻醉下進行，會由麻醉科醫生評估病患的身體狀況，如有沒有長期病等麻醉風險，決定是否適宜進行顴骨植牙。

顴骨植牙的成功率高達98%，只有少部分人出現一般植牙的併發症，如身體出現排斥反應、傷口感染、牙齒長不實等情況，顴骨植牙也額外有機會引致鼻竇炎。但周表示，病人普遍會經歷約一星期的術後不適，如牙肉腫痛。

至於手術後的一星期，病人將套上牙醫參照原先牙齒的位置為其設計的固定假牙，它只屬臨時性質，讓病人術後慢慢適應植牙後的情況，如說話和進食。再約三個月後，醫生會根據病人狀況為假牙作出調整及修改，植上正式的固定假牙，整個過程可於半年內完成。