屏山光村選址近聚星樓　因涉風水遭反對　當局未與村民接洽

社企「要有光」擬在屏山興建過渡性房屋「光村」，並將原本建議的100個單位縮減至87個，城市規劃委員會上周通過有關項目，但遭到當區原居民反對，並在聚星樓掛起多張橫額反對後，同時封閉屏山文物徑內包括鄧氏宗祠等12項文物，謝絕市民參觀。有當區區議員指出，截至目前，仍未有任何人員，包括政府及光屋代表與村民聯絡，又認為居民反對乃因風水問題，建議在同村其他位置如廢校興建「光村」。「要有光」回應指會繼續與各界保持溝通。

元朗區議會副主席鄧賀年表示，村民不反對在村內興建過渡性房屋，惟「光村」選址接近聚星樓，基於風水問題，村民一直避免在聚星樓附近興建丁屋等，屬傳統。他直言不理解光村為何要選擇在聚星樓旁的選址，不但只能提供不足100個單位，認為可選擇距聚星樓約20分鐘路程，位於同村的廢校及祖堂地等用地。若有關人員堅持目前計劃，繼續興建「光村」，難以擔保未來村民會進行何種進一步行動。

此外，根據本土研究社資料，其翻查「光村」3塊土地選址的業權紀錄，發現於1997至1998年，多名鄧姓的業權人賣出相關土地，當時3塊農地出售呎價高於當時平均市價，估計鄰近聚星樓以南面的選址以約1,000港元呎價出售。