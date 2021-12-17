東方日報A1：公院挽留人手　醫護可借糧買樓

本港醫護人才流失嚴重，醫院管理局一直無計可施，導致公立醫院服務質素下跌，屢屢為人所詬病。為了挽留人手，醫管局「藥石亂投」，擬於明年下半年起向醫管局員工提供免擔保首期低息置業貸款，不單止醫生護士可借，連負責幫病人抹身換尿片的病房助理亦有份，但申請人需服務滿3年，貸款額相當於36至48個月基本薪金，上限600萬元，利息擬1%，啟動資金約為78億元。醫管局掟銀彈推出「留人PLAN」，勢將為高企不下的樓市火上加油，一般市民愈發上車無望。

醫管局主席范鴻齡表示，人員流失情況惡化，截至今年11月，醫生流失率為6.2%，護士流失率則升至7.7%，其中醫生流失率較8月時增加約25%，情況令人憂慮。他指醫管局擬推出措施挽留人手，包括改善晉升階梯及成立醫院管理局學院等，同時亦會再開設200個副顧問護師及40個顧問護師職位，料由下個財政年度開始籌備。

范續稱，自90年代開始醫管局已提供置業利息優惠計劃，當時做法為員工買樓後，向醫管局申請利息津貼，計劃在初期備受歡迎，每年甚至有超過4,000位員工參與。惟他稱，到了2000年後樓價高企，員工連買樓首期都未能支付，令參與計劃人數下跌，故該局兩年前決定優化計劃。

他指，大會原則性同意優化後的首期低息置業貸款計劃，暫定申請人需於醫管局服務滿3年，貸款額為該員工36至48個月的基本月薪，上限500至600萬元，利息為1%，至於利息上限則需諮詢員工及金融機構意見再作決定，惟貸款必須用於置業。他稱目前仍需約6至9個月去研究計劃最後條件，但強調此屬持續及長久性計劃，並不設名額限制。截至明年3月31日，「置業利息津貼計劃」未用的餘額將會有78億元結存，該局會將該筆錢轉交金融機構作按揭貸款，以滾動方式維持資金，毋須政府額外調撥資源。

范承認，計劃屬挽留人才的一部分，若員工打算移民或到私人機構就職則無法阻止，又指即使政府早前通過引入海外醫生增加醫生人手，但至少需數個月才能開展相關計劃。目前較多專科如麻醉科及放射診斷人手較短缺，會作內部調配以維持服務。

醫管局行政總裁高拔陞指，未來3年將300個副顧問醫生升格為顧問醫生；未來兩年亦開設300個副顧問護士職位及40個顧問護士職位，並增設60個一級病人服務助理職位，協助病房工作。

至於專職醫療方面，會增加有關統籌能力及服務發展，並再審視優化升級階梯計劃。醫管局學院方面，高稱將會整合多個學院，包括專職深造及醫療資訊學院，並加強多方面培訓及安排，例如醫院員工核心知識等，目前估計將於下一個財政年度籌備，並於2023年正式成立。

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