你要知：禦寒衣物點清潔？　做啱步驟去污好簡單

冬天禦寒衣物，例如羽絨、冷衫、皮褸等，一旦用錯方法清洗，隨時會令衣物禦寒效果大打折扣。但如果要清潔這些衣物要如何做？清洗時又該注意甚麼？就由香港高等教育科技學院兼職講師梁浩文講解。

「用水洗的話，對水的溫度、用甚麼清潔劑，以及本身物料是否可以被水溶解，是很關鍵。」梁舉例冷衫不可以用熱水清洗，因為冷衫的纖維結構可能會被熱水破壞或改變，從而失去保暖的功效。梁建議如果清洗冷衫必須使用凍水或室溫水，另外亦要留意衣物上的標籤，確定冷衫是否可以用水清洗。

另外使用甚麼清潔劑亦十分重要，「用天然有機酵素清潔劑，比人工化學清潔劑好，因為它優勝之處是容易洗走」，梁表示天然有機清潔劑一般用水果或者蔬菜內的物質提煉而成，能減少對毛衣結構的破壞。最後洗衣力度亦要注意，梁解釋，「如果力度太強的話，其實不會更乾淨。如果太大力度，就會破壞中間的連結。所以要盡量避免用洗衣機清洗，因為洗衣機未必能調節適合力度，用手洗就最安全。」

大部分羽絨其實都不適合用水洗，梁建議，「如果真的骯髒有少少污漬，可以用自己的方法處理，稀釋的梳打水或者稀釋洗潔精，抹一下表面，抹完後可以用毛掃刷一刷羽絨表面，已經做到不俗的清潔效果，而且又不會失去保暖的效能。」此外梁亦提醒，皮革同樣不適合用水洗，「因為皮革好像動物的皮，我們怎樣去污都好，其實動物皮都是有脂肪，雖然經過漂染，經過很多程序，但本身的質地很容易令表面發霉。」如果想清潔皮褸，梁建議可以用納米清潔劑噴在皮褸表面，然後放到通風的地方讓清潔劑揮發，由於納米清潔劑可以粘附污垢，揮發同時會將污染物帶走。

如果想減少衣物的污垢，梁直指最好穿一件打底衣服阻隔皮膚和禦寒衣物，「因為好多時啲污漬都係來自皮膚分泌物，如果啲衫接觸到皮膚，就容易啲污糟，這樣的話只要更換打底衣服清潔即可，不需經常清潔禦寒衣物。」