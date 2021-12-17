醫管局推借糧買樓留人　護士協會睇淡成效　稱萌去基於局勢轉變

本港醫護人才流失嚴重，醫院管理局無計可施下「藥石亂投」，擬明年下半年起向員工提供免擔保首期低息置業貸款，金額相當於最高48個月基本薪金，上限600萬元，利息擬1%。香港護士協會主席源志敏今早(17日)在電台節目表示，對措施能否挽留人才持觀望態度，引述協會年初進行的調查，有高達約9成有意移民的護士，離港原因主要是社會形勢轉變，而非樓價高企，又指人手流失下令護士工作量不斷增加。

醫管局大會通過3項措施，當中包括為有意置業的員工提供首期低息貸款，以紓緩人手流失，並於未來2年開設40個顧問護師和300個副顧問護師職位，讓以往一直等候空缺的護士晉升，及計劃未來3年，額外將200個副顧問醫生升格為顧問醫生。

公共醫療醫生協會會長凌霄志在同一電台節目表示，相信升格為顧問醫生措施對較有年資及經驗的副顧問醫生有幫助，但對於部分在取得專科資格後，已萌生去意的年輕醫生，相信挽留作用不大。但他指，過往醫管局有為員工提供房津，但需要輪候，認為同事若無不計劃長時間留在醫管局工作，申請置業貸款的意欲不會高。

凌又指，醫生流失率與移民或計劃移民有關，當中以放射診斷及麻醉科流失率較高，而一些較小型的專科如兒科外科人手本身較少，流失人才對服務的影響會相對較大；至於麻醉科，由於聯網人手欠缺，正討論在非緊急手術作特別安排。