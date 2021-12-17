冬至酒樓訂枱回復疫前水平約7成　需「鬥高薪」搶人

下周二(21日的「冬至」是一家人聚首開飯的團圓好日子。有飲食業人士透露今年市民於聖誕及新年大多留港消費，冬至訂枱預約情況理想，已回復至新冠肺炎疫情前的70%至80%。雖然有生意做，惟業界在年尾傳統旺季下面對從業員短缺，出現「鬥高薪」搶人的現象。

連鎖酒家「譽宴」集團主席張家豪表示，近日疫情有所緩和，冬至訂枱情況回復至疫情前的70%至80%，相信日後若防疫措施進一步放寬，酒樓顧客人流有望回升至疫前水平。談到人手方面，張形容在11月至1月的傳統婚宴旺季大多人手緊絀，「做咁多年，冇一年係夠人手」。疫情下不少飲食從業員已轉行，張指出「要請返熟手技工有點困難，同時好在有新力軍想入行」。

張留意到行內出現「搶人」情況，「例如有人在疫情未太嚴重時已搵員工開刀，其後就要用額外高的薪金去搵人開工」。張指出，幸而其集團酒家早於今年8月，疫情初見緩和時已向員工加人工振士氣，目前人手並無問題，「唔可以淨係老細開飯，員工都要開飯，唯有賺頭蝕尾去撐住生意」。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則預計，因港人難到外地旅行，今年冬至訂枱情況已追回疫前水平近70%左右。不過他留意到今年冬至與聖誕節日子相近，不少市民或將「做東」攤長來做，「可能一家人年尾搵日聚埋食飯就當做冬，唔一定谷晒冬至當日食飯，可能有人聖誕食冬至飯」。他指客流有望因而分流，對每日入座率有所保障，但擔心客人在疫下點菜「手緊」，加上食材來貨價有所上升，最終整體生意未必如想像中理想。人手方面，蘇指出現時人手較原有編制減少約10%，不過認為問題不大。