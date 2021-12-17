觀塘工廈元朗貨倉檢逾5千萬元毒品　警方拘捕21歲販毒男

警方毒品調查科早前經深入調查及分析，發現一個販毒集團利用觀塘一個工廈單位及元朗一個貨櫃及貨倉用作毒品儲存中心。探員昨日 (16日)展開拘捕行動，於觀塘目標工廈單位埋伏，發現一名男子離開單位，並提取兩箱貨物。探員立即截停該名男子，對方嘗試逃走，但被探員迅速制服。警方搜查男子提取的貨物，檢獲約3.2公斤海洛英。該名姓李(21歲)男子涉嫌販毒被捕。

與此同時，另一批探員於元朗貨櫃及貨倉搜查，檢獲約4公斤可卡因、約15公斤冰毒、約24公斤海洛英。行動中，檢獲的毒品超過43公斤，市值超過5,100萬港元。涉案男子被控一項販毒罪，將於明日(18日)在觀塘裁判法院提訊。

警方指行動已成功阻截一批毒品流入市場，並不排除稍後會有更多人被捕。

毒品調查科署理總督察吳嘉倫指出，販毒集團於周一(13日)租用觀塘工廈單位，並使用一次性電子密碼。吳續指，警方再次發現販毒集團將一次性電子鎖密碼告之取貨人士或物流業人士，目的是避免親自到貨倉提貨。據悉，部分提貨人士對毒品案件不知情。吳提醒物流業人士如要求使用一次性密碼去提取貨物時，需要衡量風險，以免誤墮法網。