夥警方破跨境「唱高散貨」集團　證監會籲市民提高警覺

近兩年股票市場「唱高散貨」的情況增加，香港警方及證監會聯同新加坡當局日前採取行動，成功瓦解一個涉嫌以該方式跨境造市﹐及洗黑錢的集團，合共拘捕10人。證監會法規執行部總監湯漢輝今（17日）提醒，市民如果突然被加入投資群組，有人噓寒問暖和聲稱提供股票消息，需要提高警覺。

湯漢輝出席電台節目時表示，該犯罪集團會安排成員到不同證券行開設戶口，買入成交流量低的股票，再逐步推高股價，並透過社交媒體平台，向其他人推介相關股票，誘使群眾買入，以進一步推高股價。當股價達致高位時，犯罪集團會大手沽貨，股價隨即大跌，令投資者蒙受損失。

湯指出，「唱高散貨」普遍涉及有聲稱「投資導師」在社交通訊軟件開設投資群組，訛稱有內幕消息，博取投資者信任。他強調證監會市場監察部門每日會監察全港股票走勢，配合精密軟件監察香港股票市場，留意股價波動情況和可疑交易等，有可疑的情況會作深入調查。

他又稱，「唱高散貨」涉及虛假交易、操縱證券市場，以及披露虛假或具誤導性資料，誘使他人進行證券交易，違反《證券及期貨條例》。