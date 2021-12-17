男警長偷同袍信用卡買電話　押下周四判刑

男警長前年盜去同袍信用卡用作購物，在其同袍發現遺失再補領新卡後，他竟「再接再厲」地用盜走的舊卡「偷龍轉鳳」換走同袍新卡，圖掩人耳目繼續購物，並先後購買3部iPhone及在連鎖快餐店麥當勞購買食物；其後又把新卡放回同袍銀包以取回舊卡，惟最終被捕。男警長早前承認盜竊及以欺騙手段取得財產共6罪，今天（17日）在灣仔區域法院再求情時，指被告因負起父親醫療開支而倍感壓力，一度起輕生念頭，被告不懂處理壓力，一時愚蠢而犯案；辯方求情法庭判處緩刑，法官勞潔儀押後案件至12月23日再判刑。

被告劉晉寧(35歲)，案發時晉升為警長不久，事後已遭停職。被告早前承認各3項盜竊及以欺騙手段取得財產罪，指他於2019年2月至3月，兩度偷去同袍信用卡、偷竊麥當勞11港元財物，及以欺騙手段取得3部iPhone，共值約3萬港元。

被告早前認罪後，還押索取精神及心理報告。辯方今天再求情時，指報告顯示被告重犯機會低，而被告父親案發時因工受傷，雖然被告自小父母離異，而被告一直以來只須經濟上支持母親，但被告得悉父親工傷後，主動負起責任。辯方表示，被告不懂處理壓力，更一度萌生自殺念頭，將一袋炭帶到自己車上，惟被告想起自己兒子，認為自己不應該自私，兒子是無辜的，才放棄自殺這想法。辯方續指，被告已經準備好面對法律後果，雖然他會犯案而失去工作，但被告與朋友合夥經營生意，朋友亦願意陪伴被告走未來的路，辯方希望法庭考慮到被告面對的特殊情況，判處緩刑。

案情指事主與被告在2017年於同一警署工作，事主工作時會把銀包等物件放入儲物櫃。在前年2月16日，事主發現其信用卡不翼而飛，而銀行紀錄則顯示該卡曾被用來於麥當勞購物。事主同月22日補領新卡，惟在25日卻發現銀包的新卡的位置，被已遺失的舊卡取代，及後於3月5日當值後，其新卡再次出現，取代了舊卡。而據銀行紀錄，其新卡曾被用以購買3部iPhone，亦曾在麥當勞購物。被告於同年3月7日被捕。

案件編號：DCCC 767/2020