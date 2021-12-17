17人誤墮網購名貴手袋騙局失60萬元 警方拘8人最細16歲

警方於今年8月起留意到有一個於網上活躍的詐騙集團，騙徒於社交平台刊登廣告，以限購、減價或在外地代購名貴手袋等作招徠，誘騙受害人購買，當受害人付款後騙徒就不知所終。由去年10月至今年8月，警方共接獲17宗報案，損失金額共60萬港元。網絡安全及科技罪案調查科經過深入調查及分析，成功鎖定該詐騙集團。警方於本周二(14日)至昨日(16日)展開「鐵將」行動，拘捕6男2女，年齡介乎16至30歲，當中包括團夥主腦、骨幹成員及傀儡銀行戶口持有人。

警方調查相信，詐騙集團由去年12月開始運作，集團行事謹慎，全方面包辦整個犯罪過程工序，包括從不同渠道取得名貴手袋的相片、購買單據副本，以提高可信性。騙徒在社交媒體貼文，與受害人聯絡開始及操控收款戶口。行動中，警方共檢獲一部電腦、8部智能電話、6張銀行卡。被捕人士已獲保釋候查。警方行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。

據悉，被捕的16歲少年為一名學生，為傀儡銀行戶口的持有人。最大一宗損失金額為26.6萬港元，最少一宗為1000港元。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察伍文豪提醒市民，在網購時盡量光顧信譽良好的賣家，付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等，並留意負評。盡量選擇當面交收，如有任何懷疑應立即終止交易。另外，賣家出售貨品時不應單憑入數收據便相信對方完成付款。

為提升公眾對網上欺詐和不良資訊的警覺性，警方推出「守網者」一站式平台，提供全面網絡安全、資訊保安以及科技罪案防罪資訊。