港康碼配額優先公商務惹議　工會促半數撥予跨境工作及學童

「香港健康碼」開放申請至今錄得逾52萬人登記，惟尚未公布配額安排，工聯會權益委員會及工聯會大灣區服務社今日(17日)召開記者會，要求政府盡快與內地當局落實通關安排，不要偏重商務人士，最少撥出一半的配額予人道恩恤需要和4類非商務類人士，包括有醫療需要的港人、跨境工作人士、跨境家庭和跨境學童，又要求開設非網上申請渠道，以助基層及長者申請。

陳女士因通關無期，無法返回內地探訪病危的父親，為此甚為內疚。她指，父親長居深圳，今年3月開始不適，至6月確診癌症，因工作原因不能隔離，導致未能陪伴，工作時都十分忐忑，擔心隨時與父親陰陽相隔，希望政府能體恤作為子女心情，通關措施能照顧市民恩恤需求，好讓她免隔離回內地探望父親。

另外，居於廣東的港人長者郭氏夫婦，因為疫情已接近兩年沒回港覆診，郭太須於平安夜(24日)下午接受白內障手術，故此於早前返抵香港，現正徬徨回內地要接受21日分開隔離。郭太指，因郭生患有有心血管疾病，兩人隔離分開造成不便，而她本人亦有腰椎骨折，行動不便，擔心未能互相照顧會有危險。

工聯會大灣區服務社總幹事曾志文表示，政府不應漠視民間對通關的龐大而且急切的訴求，不應厚此薄彼，側重商界。曾強調，急切個案有時效性，可要求出示相關證明 ，又指不少長者及基層不懂上網，建議政府開放各區民政事務處以協助申請及查詢通關配額事宜。

工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，初期配額十分有限，遠未能滿足市民需求，建議政府定期檢視市民對通關的需要，與內地商討擴大通關配額。