中風險區港人禁赴口岸投票　政府提醒應留意疫情風險分級

新一屆立法會選舉將於下周日(19日)舉行，已登記為選民的居內地港人可在3個邊境管制站投票，包括香園圍、羅湖和落馬洲支線邊境管制站。選舉事務處今日(17日)向已登記投票的內地港人發訊息，指按深圳最新防疫要求，處於中高風險地區人員、過去14天曾到過高中風險地區人員、正實施居家健康監測人員，以及3個月內曾確診人士，不能前往深圳。

選舉事務處還提醒，即使是已成功登記選民，如屬上述人士，亦不能在投票日於邊境管制站投票，籲選民留意所住地區疫情風險分級。

根據記錄，截至今晨7時許，全國現有高風險地區12個，中風險地區56個，其中廣州市白雲區均禾街文星酒店於12月4日至16日被列入中風險地區；東莞市大朗鎮長富社區碧桂園首座3棟、蔡邊村沙井街76至80號等共8處地方，亦自本月16日起列為中風險地區。因此，從19日計起的過去14日之內，曾旅居上述區域的已登記選民，按規定不能投票。

在登記期內，選舉事務處收到22,130個登記在口岸投票，其中選擇落馬洲口岸的人數最多，有近9,000人登記。