未接種疫苗遭解僱　3名國泰前空姐申索案押明年4.27再訊

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前有員工因未接種疫苗而遭無情「炒魷」，3名國泰航空前僱員向勞資審裁處入稟申索，案件今日(17日)在勞審處進行聆訊。申索人鄭潔瑩、鄺祺淇、葉家寧表示，國泰航空早於打針期限前已過早決定辭退她們，故提出申索，3人總涉及金額近9.2萬港元。審裁官質疑申索人的申索項目不屬於勞審處管轄範圍，申索人或需諮詢更多法律意見後再回覆並說服法庭，方可繼續進行申索。案件押後至明年4月27日續審。

審裁官沈其亮表示，該申索個案是由於3名申索人認為國泰航空過早解僱她們，雖然國泰航空給予其機場工作的僱員最遲打針限期為11月30日，惟3名僱員在未到期限已因無打針而被辭退，故向勞審處提出申索。當中分別涉及兩個申索項目，其一為要求國泰航空需作出對員工不當地終止僱傭合約的賠償，3人總金額涉及近9.2萬港元；其二為要求不可對沖強積金僱主供款。

審裁官沈其亮質疑，申索人所申索的兩個項目或不屬於勞審處的管轄範圍。沈其亮指出，申索人第1項要求的賠償申索項目或屬於民事侵權法的案件，而基於勞審處的管轄範圍，並不能對民事侵權法案件作出判決；第2項關於不可對沖強積金僱主供款的申索，則屬宣判性判令，此類判決需要在灣仔區域法院或金鐘的高等法院才可進行。

其中申索人鄺祺淇認為，她於8月初曾向國泰航空提交醫生證明，指自己因要餵哺母乳而不便接種疫苗，並打算於餵哺母乳完成後考慮打針，但國泰航空並未與她溝通便作出解僱。她指國泰航空「在不清楚我嘅情況下便亂落決定，完全無理會我提交的醫生證明」。鄺又質疑，國泰過早解僱她們或是由於政府以後或不能再把強積金對沖，故想提早解僱她們及時止損。葉家寧則表示，下一步將會尋求更多法律意見，再決定是否繼續申索。