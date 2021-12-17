藉性交驅邪摧殘5名初中女生　無業淫狼判囚51個月

有風化案底的無業男子，3年前開始以驅邪之名，先後帶5名初中女生到住所或酒店，再對她們上下其手，包括指插私處，甚至無套性交20分鐘。該男子早前承認非法性交及非禮等5罪，今(17日)在區院判刑。法官杜大衛表示，法庭須保護兒童，而被告曾在沒有戴安全套下性交，令女生有感染性病或懷孕的風險，考慮到被告與5名事主的年齡差距，而報告顯示被告重犯風險中度偏高，判被告入獄51個月。

37歲被告李栢濤，承認一項與16歲以下兒童非法性交、兩項非禮、一項以虛假藉口促致他人作非法性行為，及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為等罪。控罪指他於2018年10月至2020年6月，分別在其住所及酒店房，與女事主V(13歲)性交、非禮W(13歲)及X(12歲)、促致Y作非法性行為及向Z(15歲)作出猥褻行為。

案情指，2017年起，被告先後在籃球場或街上結識5名女事主。去年5月，被告向Z表示，她將有壞事降臨，又聲稱他可替Z驅邪。Z應約到被告住所，期間被告揭起她校裙摸她下腹，再從後揭起她的校裙，令她露出臀部，被告再自己手淫。之後被告叫Z吐口水到一個樽內，聲稱要透過兩人的體液融和來驅邪。Z後來把事件告知學校社工並報警。

警方隨即展開調查，結果揭發其他事件。2018年10月，被告聲稱要為V驅邪，帶V到他的住所，指插V下體後，再在沒有戴安全套下，與她性交約20分鐘。同月，W到被告家中玩耍時，亦遭他指插下體非禮。至2019年2月，被告與X及她的朋友Y晚膳。當日X身體不適，被告說要為她驅邪，帶2人到酒店房，X不久便睡著。期間，Y看到被告用手指插X的私處。被告向Y表示，X是遭男性靈體附身，要求Y觸碰X私處，以感受靈體的寒氣。

案件編號：DCCC 953/2020