政府就2項葵涌行人通道工程刊憲　冀解居民撐樓梯困局

政府早於2009年提出「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」計劃，以方便居民出入。截至今年2月，計劃內的18個項目有5個已完成、3個正在施工，其餘10個處於勘測和設計階段。當局今日(17日)終於進一步就其中2個，處於勘測和設計階段的項目刊憲，即葵涌荔景山路至麗祖路升降機及行人通道系統、興盛路至大窩口道行人通道系統，料便利當區居民出入。

葵涌荔景山路至麗祖路升降機及行人通道系統擬建工程，包括興建高架有蓋行人道，以及拆卸毗鄰荔景山路部分現有斜坡並改建為行人路、有蓋行人路和升降機塔等等。而葵涌興盛路至大窩口道行人通道系統擬建工程則包括，永久封閉連接興盛路與大窩口道的現有樓梯，並改建為行人通道系統和行人路等。以上項目落成後，預計幫助當區居民特別是老弱婦孺，免卻日行大量樓梯之苦，出入更為便捷。

運輸及房屋局對此表示，任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向局方提出。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料。反對通知書須不遲於明年2月15日送達運房局局長。

至於其餘榜上有名但仍未刊憲動工的個項目，包括磅巷行人扶手電梯及行人通道系統、竹園北邨行人通道系統、麗祖路至華瑤路升降機及行人通道系統等等。