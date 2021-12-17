16歲少女兩日接8客染性病　3女認勒索及依靠他人賣淫押明年3.1判

被朋友慫恿當「兼職女友」賣淫的16歲少女，高峰期曾兩天接客8次，「朋友」則與2名女經紀抽佣獲利。少女下海個多星期後表示身體不堪負荷欲退出，即被要挾公開其性交片段，要求少女交出逾3萬港元。她報警揭發事件，後驗身確認染上性病。3名涉案女子於上月承認勒索、控制另一人使該人賣淫、及依靠他人賣淫收入維生等罪。法官譚思樂今天(17日)聽取求情後，決定等其中2名懷孕被告產子後再作判刑，2名孕婦被告准繼續保釋，另1人要還押，案件押後至3月1日判刑。

本案為區域法院案件，但今天安排在荃灣法院處理。3名被告依次為21歲售貨員黃貝兒（又名黃科恩）、23歲診所護士石素斯及22歲美甲師陳映貝。3人被控於2020年5月8日至10日，明知而完全或部分依靠X賣淫的收入維生。石和陳另被控於5月8日至15日期間控制、指示或影響X，目的在於使X賣淫；及於5月15日至16日以恫嚇方式，不當地要求X交出3.34萬港元。石及陳承認勒索及控制他人賣淫罪後，依靠他人賣淫維生一罪獲存檔不予起訴；黃則承認依靠他人賣淫維生。現陳須還押候判，而黃及石因懷孕獲准保釋，黃的預產期在明年2月，石則在明年1月22日，法官要求石在明年2月4日、即年初四回到法院再提訊。

黃求情指，X主動要求「搵快錢」，黃才會充當介紹人幫X接客。經過深切反省後已經相當後悔，並在陳頂證她之前已去信律政司表示打算認罪。石則表示自己成長於破碎家庭，在保良局長大，母親在內地被判終身監禁，現時已十分後悔，願意承擔責任，希望盡快出獄照顧嬰孩及與男友結婚。石的律師又指本案只牽涉1名受害人，歷時2天時間，希望法庭輕判。陳在單親家庭長大，在被捕後曾錄取「無損權益口供」指證另2名被告，希望法庭可額外減刑，惟控方曾指陳的口供對調查沒有幫助。

法官聽取求情後，決定依從辯方建議，等待黃、石產子後再作判刑，期間批准2人繼續保釋，而沒有懷孕的陳則要繼續還押，法官相信還押期不會比總刑期長。辯方律師曾要求法官將判刑日期再押後，給予被告多3至4星期作產後調理及休養，不過遭法官拒絕，並指法庭已經給予被告好處，不能再次押後判刑日期，又指被告與初生嬰兒相處愈久，分別時會更難受。

案件編號：DCCC 1045/2020