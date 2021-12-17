前《蘋果》主筆盧峯涉違國安法　今申保釋被駁回須續押

剛被頒令清盤的壹傳媒，旗下的《蘋果日報》(下稱蘋果)前主筆馮偉光(筆名盧峯)，今年中被警方拘捕，並與多名蘋果前高層被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件押後至本月28日再訊，期間馮需還押。馮今日(17日)向高院申請保釋，處理國安法指定法官杜麗冰聽取控辯雙方陳詞後，決定駁回其申請，馮需繼續還押。另外於公眾席上分別有3名男女分別戴着黃口罩及穿着黃傘圖案上衣，法官在開庭前透過書記要求3人更換口罩及衣服，否則需離開法庭，在擾攘約45分鐘後3人終離開公眾席。

筆名盧峯的馮偉光，被控與《蘋果日報》多名前高層包括張劍虹(59歲)、羅偉光(47歲)、楊清奇(55歲)、陳沛敏(51歲)及林文宗(51歲)於2020年7月1日至2021年4月3日期間(包括首尾兩日)，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、AD Internet Limited(蘋果日報互聯網有限公司)、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。滿頭白髮的馮得悉駁回保釋申請後，於散庭時向親友等表示：「多謝大家」，眾親友則表示「保重」及「love you」等。

在今早開庭前，有一對男女分別佩戴淺黃色及深黃色且印有字的口罩坐於公眾席上，旁邊另一名男子則穿着印有黃色雨傘圖案的上衣。其後法庭保安、書記及執達主任等先後走近3人，表示法官杜麗冰認為3人的穿戴不適合，要求穿黃口罩的2人更換口罩及着黃傘圖案上衣男子遮着圖案或換衣服，否則不能在公眾席旁聽，需到法庭外的走廊看直播。該3人一度質疑是否法官的命令，並曾指對命令不明白，要求法官於庭上親自向他們解釋其命令讓他們理解。期間書記等一直向法官取指示，法官則指示押後開庭。

在事件擾攘約45分鐘後，被告家屬透過律師向該3名旁聽人士表示，希望可盡快開庭，3人遂離開公眾席，往法庭走廊看直播。法官其後即開庭，並就延遲開庭致歉並指要確保恢復法庭秩序才可開庭。該穿黃傘圖案男子於庭外稱在其他法院穿着該衣服亦獲准在庭內旁聽，惟在高院則不止一次被拒絕進庭，但他會續穿着該衣服到庭旁聽。

案件編號：HCCP 678/2021