網上鼓吹殺警遊行及干擾立會選舉　群組管理員等2人被捕

受2019年6月開始的社會示威活動影響，有激進分子一直濫用互聯網宣揚暴力和仇恨，企圖分化社會造成恐慌，影響社會安寧。而針對下周日(19日)舉行的立法會換屆選舉，網上亦有人公開煽惑他人攻擊票站，或呼籲他人投白票、不投票，意圖妨礙公平選舉進行。

警方近日鎖定2名男子，他們涉嫌在網上發布煽惑訊息，當中包括襲擊或殺害警務人員和政府官員，並鼓吹使用暴力破壞及縱火。另外，2人亦分別在不同平台發文留言，呼籲其他人以各種手法影響立法會選舉，以及召集網民在其後節日上街遊行，阻礙民生，相關言論涉及包括「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」、「煽惑他人縱火」、「煽惑他人參與未經批准集結」等罪。

警方經情報收集及深入調查後，昨日(16日)及今日(17日)分別在灣仔區和紅磡區拘捕2名男子(22和34歲)，他們分別報任兼職速遞員和資訊科技人員，其中一人為一個有約2,000名成員的網上討論群組之管理員，該群組曾大量發布煽惑他人進行犯法行為的貼文和討論。行動中，警方除檢獲3部手機和2部電腦，另在22歲被捕人士的住所起出一支仿製槍械、戰術背心、戰術頭盔及防毒面具等，檢獲的槍械將交由軍械法證科查驗威力。行動仍然繼續中，不排除有更多人被捕。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司表示，2名被捕人士暫無發現特別關聯，警方強烈譴責任何人濫用互聯網，藉此煽惑他人作出非法行為，網上世界並非無法可依，籲市民切勿輕視、甚至無視網上言論的法律責任，網民在社交平台自私及不顧後果地發表激進言論，煽動他人做出嚴重的非法行為，有可能對公眾帶來極大風險，警方亦必定會嚴正執法，竭盡全力將犯法者繩之以法，以維護本港公共安全及秩序。