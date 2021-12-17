黎智英服刑245日　妻女冬至前夕兩手空空探監

現時在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，先後因3宗非法集結案共被判囚20個月，至今(17日)在囚第245日，而黎另一宗涉及去年6月4日不理警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年晚會會場外現身，被裁定一項煽惑他人參與未經批准集結罪成，本周一(13日)再遭判監13個月，惟有關刑期與黎早前3宗非法集結案、共判囚的20個月同期執行，換言之「有判等於無判」。黎的妻女今午再到赤柱監獄探監，為續本月8日後的第2次。

黎智英妻女今午約3時許，乘搭私家車到達赤柱監獄門外，2人下車後步進院所登記，只見2人行裝輕便，似未有帶同任何物資予黎智英。

現年73歲的黎智英多案纏身，除了前年8‧18、8‧31、10‧1的3宗非法集結案，以及去年6月4日在維園煽惑他人參與未經批准集結的案件已被判刑外。他另涉及其他案件，包括隱瞞壹傳媒大樓所在地段租契條款；違反《港區國安法》涉嫌串謀勾結外國勢力等罪外；黎亦另涉及於2017年六四集會上，在維園內以粗言恐嚇東方男記者，涉及刑事恐嚇罪雖獲脫罪，但律政司對此提出上訴，上訴聆訊早前審結，正等候上訴庭的決判。