海洋公園推冬天玩水爛招自救　成人488元3個月任入水上樂園

踏入冬季後，市民一般會減少水上活動，惟因財困而再獲政府「泵水」67.9億港元的海洋公園卻反其道而行，再出冬天玩水爛招自救搵人笨。該公園水上樂園宣布今日(17日)起至明年3月23日，推出「無限次入場證」，欲在淡季催谷人流，而成人及小童票價分別盛惠488及340港元，可在期內無限次進出水上樂園。

另外，水上樂園明日(18日)起會增設聖誕裝飾，在樂園大堂位置，將設有2米高的B.Duck毛公仔聖誕樹及6米高的充氣B.Duck；室外泳池湧浪灣則有10米高的巨型充氣B.Duck及七彩巨型聖誕裝飾。此外，部分指定日子，包括明後2天(18、19日)，聖誕節當日及其後3天(24、25、26、27日)，以及明年元旦及翌日(1月1、2日)，B.Duck更會在水上樂園現身，與粉絲見面。

未來計劃轉型的海洋公園日前宣布，明起至明年1月2日推行全新入場制。除以往單一票價可以遊盡所有景點外，公園加入10港元的聖誕小鎮入場門票，市民憑票可在入場當日下午2時後，進入指定範圍的山下園區購物、用膳。市民亦可額外付費60港元到水族館「海洋奇觀」，或付40港元到金絲猴與熊貓館「香港賽馬會四川奇珍館」。公園另設其他按次收費活動。試行分項收費日後將會在農曆新年、復活節假期等再推行。