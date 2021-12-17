西九M+博物館累計逾28萬人到訪　最快月底開放藝術廣場天橋

上月開幕的西九文化區M+博物館截至昨日(16日)，已有超過28萬人次到訪，亦舉辦了280場開幕活動，吸引逾1.75萬人次參與。至於討論多時、連接港鐵九龍站及西九的藝術廣場天橋現已大致完成，西九文化區管理局董事局今日(17日)舉行會議後表示，正與政府部門交收檢驗，目標於本月底前開放給公眾使用，市民往來西九就更為便捷。

管理局指出，於上月26日已為首個商業物業發展項目藝術廣場大樓作公開招標，並於明年2月11日截標。此商業發展項目位處在西九文化區中心地段，由3座辦公大樓合組而成，總樓面面積約69.9呎。中標者將獲授予為期34年的發展及營運權，並負責項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修。藝術廣場大樓項目日後將建構一個結合藝術與商業的文化核心商業區。

至於香港故宮文化博物館，管理局形容建築工程進展順利。此博物館在9月底獲發佔用許可證後，已啟動向有關政府部門申請公眾娛樂場所牌照程序。博物館團隊於本周已遷入博物館辦公室。展廳的裝修工程亦按原定計劃推進。館方計劃於明年5月將故宮博物院展品陸續運抵本港，並展開工作。

此外，管理局經招標程序與彩正娛樂訂立短期租約，該公司將在佔地14萬呎的苗圃公園舉辦不同的戶外娛樂活動。