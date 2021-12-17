國泰客機3年前故障折返機場　調查報告指高壓渦輪葉片斷裂

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，3年多前曾發生客機事故。1班客機從香港國際機場起飛後，因故障而折返。民航意外調查機構經調查後今日(17日)發表報告，指事故由於硫化腐蝕和高週疲勞令高壓渦輪葉片斷裂所致。

事發於2018年2月1日晚上約9時，涉事的空中巴士A330-343客機，從香港機場起飛後不久，電子中央飛機監測器發出1號發動機失速警告訊息並帶有可聽見的喘震聲、中壓旋轉系統和高壓旋轉系統的高震動訊息，以及低油壓訊息。機組人員按標準作業程序關閉發動機，飛機返回並安全降落香港國際機場，沒有人受傷。初步檢查在發動機噴管內發現金屬碎片，內窺鏡檢查的結果亦證實1個高壓渦輪葉片斷裂。

報告指，按照國際民用航空組織制定的國際標準進行調查及分析收集到的證據，將事件歸類為事故。報告指出，由於硫化腐蝕和高週疲勞令高壓渦輪葉片斷裂，引致是次空中關閉發動機事故。基於歐洲航空安全局、勞斯萊斯公司和民航處已採取安全措施，報告中沒有提出安全建議。

民航意外調查機構發言人表示，民航意外調查機構發表調查報告，目的是找出事故發生的經過和成因，以期避免同類事件再次發生。