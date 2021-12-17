浸大重建舊校方案5揀1　諮詢師生校友至明年1月

浸會大學5年前提出重建逾50年歷史的善衡校園(舊校)，校方近日拋出5個建築設計方案進行諮詢。浸大表示新大樓可用面積約2.4萬平方米，師生及校友可在明年1月底前表達意見，亦可於學校網頁讚好心儀設計進行投票。校方委聘設計顧問制定設計方案後，將訂立施工時間表和估算費用，費用主要向政府申請撥款資助，其餘費用則由校方承擔。

浸大物業處早前各師生校友發電郵，指校內將展示5個重建方案的設計，歡迎到浸大特設網站表達意見。根據網站顯示，重建工程分2個階段，首階段拆卸善衡校園包括大學會堂在內7幢建築物，以興建新教學樓，當中包括課室、學習空間、教學實驗室、開放實驗室、研究實驗室、師生便利設施等。

方案1在教學樓前設大型綠化空間(Knowledge Oasis)，並設有人工水景連舞台，以供活動或表演，形容是精神、自然和藝術和諧共存的空間；方案2建議在戶外設置花園、工作空間及咖啡室，有大面積的公共空間，包括溫習區及天台休憩處；方案3以組裝合成建築法興建實驗室、辦公室等；方案4的理學院教學樓設庭院式露天平台；方案5則設有互動式學習環境及空間。

浸大回覆東網查詢時表示，善衡校園重建項目仍在設計顧問招標階段，諮詢期為本月至明年1月底；目的是啟動建築設計前，讓大學社群認識不同設計概念方案，了解項目規模及複雜性。校方續稱，將以問卷調查和意見收集，了解大學社群對項目的期望及具體要求，並於建築設計中實現。而重建項目將符合分區計劃大綱圖的要求，毋須向城規會申請。