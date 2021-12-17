港鐵主任藉職權盜資料發恐嚇猥褻訊息　判囚近4年半

港鐵車務表現主任登入公司內部系統，取得曾作投訴的女同事及涉刑案被捕女乘客的資料後，向她們發短訊訛稱掌握她們的資料，或冒警藉口調查，威脅她們傳送裸露片段，及發送猥褻訊息。他又用與他關係欠佳女同事的資料，試圖申請貸款。他結果在約1名受害女學生外出性交時，被假扮學生的警員拘捕。他早前承認作出有違公德、刑事恐嚇等11罪，今天（17日）在區域法院被判監近4年5個月4星期。

36歲被告方雄舜，承認2項作出有違公德行為、3項刑事恐嚇、3項假公職人員、1項企圖欺詐、1項促致與未滿16歲兒童製作色情物品、1項促致16歲但未滿18歲兒童製造色情物品罪，涉及6名年齡15至55歲女事主。法官判刑時引述心理及精神報告，指被告沒有患病，但重犯風險中等偏高。法官指被告濫用公司信任，擅取事主個人資料，屬加刑因素。法官指雖然所有事主都無上當發送裸露影像，但被告向她們發送猥褻訊息，又向其中一名事主稱會使用其資料借貸等，都會令事主焦慮，其中一名事主更害怕到須更改電話號碼。此外被告用多張電話卡犯案，行動精打細算，令警方難以追查。部分事主更未成年，法庭給予額外保護。

案情指去年6月，任職港鐵客戶主任的X（26歲）曾投訴被非禮，數日後她接到陌生訊息，向X指有她的個人資料，又指X年輕貌美，「想揸佢個胸，摸她直至她濕了」，又發色情影片給她，並威脅會找她及其家人麻煩，揚言要捉X陪伴他48小時等，最終又要求X拍5分鐘裸露片段了事。X擔憂下報警並封鎖被告電話，惟被告仍以不同號碼發訊滋擾X，又恐嚇X指會用她的資料來借貸，X最終須更換電話號碼。被告後又以同樣手法，要求曾投訴女廁裝有隱藏鏡頭的女職員Z（39歲）傳送裸露片段，又冒警要求曾投訴遭非禮的女童B（15歲），拍裸露片段作「搜身」之用。

被告又以同樣手法獲得涉盜竊的前港鐵職員Y（55歲）的資料，再假份中區探員，指可助她大事化小，但要求Y拍下自己身穿制服再脫下並慢慢扭腰的片段予他。去年11月，被告又向涉及偷竊的女學生C（16歲）表示可刪除其案底，要求C傳送裸露片段。C在朋友幫助下暗中錄下對話並報警，警方設局約被告外出，被告答應外出性交，並要求C交出5萬港元換取協助，結果被告在外出時被捕。警方其後調查發現，被告又曾用女同事A（38歲）的資料在網上初步申請借貸，拍下申請表發送予A，着A記得每月還錢。被告指只是開A玩笑，並沒有真正進行借貸。另外，警方亦在他的手提電話找到2段偷拍的裙底片段。

案件編號：DCCC 767/2020