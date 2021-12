疫下餵哺母乳挑戰多　UNICEF籲推動社區完善環境

聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)於今日(17日)舉辦「Say Yes to Breastfeeding 嘉許禮 2021」,以表揚參與「Say Yes to Breastfeeding」活動及一直支持母乳餵哺的企業和機構,並望透過嘉許禮推動社區完善母乳餵哺環境。食物及衞生局局長陳肇始擔任主禮嘉賓致詞時表示,肯定UNICEF HK多年來倡議及推廣母乳餵哺工作,更指受新冠肺炎疫情影響,母乳媽媽面對很多挑戰,望各界繼續為她們支援。

聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴表示,UNICEF HK將是次運動推廣至超過3,000個企業會員及2萬名專業界別人士的會員網絡。

陳肇始表示,過去政府分別實施的法例,包括性別歧視條例及雇傭修訂條例對於母乳餵哺非常有幫助。今年六月的性別歧視條例修訂,為女性餵哺母乳提供了法律保障。而雇傭修訂條例,將法定產假增加至14周,對母乳餵哺有一定的幫助。

「Say Yes to Breastfeeding」運動是由聯合國兒童基金香港委員會主辦,食物及衞生局和衞生署協辦的大型社區支援活動,旨在提升公眾認識對餵乳媽媽所需的支援的及推動社區建立更完善的支援措施。