殘疾人士佔全港人口7.1%　長期病患者7年激增至近180萬

近年本港對殘疾人士及長期病患者愈趨關注。政府於今日(17日)公布最新一期對殘疾人士及長期病患者統計調查的詳細結果，顯示在2020年有約53.42萬名居於院舍及住戶內的殘疾人士，佔全港整體人口的7.1%；而長期病患者則佔全港人口24.1%，有179.91萬人，較2013年升了4.9個百分點，多逾4分之1。此外，調查亦有搜集關於居住在院舍及住戶的智障人士的資料，根據統計調查結果，居於住戶的智障人士數目有明顯低估的情況，以目前的粗略統計，2020年全港智障人士的總數可能達7.7萬至9萬人。

該項全港性統計調查由2019年8月至2020年12月期間進行，對象為有關殘疾人士及長期病患者。結果顯示，在2020年，有53.42萬人有1項或多項的殘疾類別，當中包括身體活動能力受限制、視覺有困難、聽覺有困難、溝通能力有困難、情緒病、自閉症譜系障礙、特殊學習困難及注意力不足/過度活躍症。而該些殘疾人士中，有72.5%只有單1種殘疾類別；另有27.5%則有多於1種殘疾類別。

在2020年，有179.91萬人需要長期接受藥物治療、覆診或打針服藥以治療某種疾病，約佔全港整體人口的24.1%，較2013年的19.2%(即137.52萬人)為高。首3類最普遍提及的需要長期接受藥物治療、覆診或打針服藥的病患為高血壓，佔整體人口的12.6%；糖尿病佔5.2%；及膽固醇過高，則佔5.1%。

另外，是次統計調查有關居住於院舍及住戶的智障人士的資料，發現智障人士數目出現明顯低估的情況，因調查在統計時估算約有2.75萬名智障人士，但截至2021年3月，於康復服務中央檔案室及其他政府政策局/部門的行政紀錄，則錄得4.14萬名智障人士。故本次調查基於不同相關數據來源的粗略統計評估，全港智障人士的總數可能達7.7萬至9萬人左右，即代表全港智障人士的普遍率為1%至1.2%。